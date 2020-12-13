شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تُطلق حملتها الرقابية لرفع مستوى الاشتراطات الصحية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حشدت أمانة منطقة عسير أخيرا جهودها الرقابية استثنائيا، بعد أن أعدت خطة رقابية ضمن حملات الرقابة الصحية على المطاعم، بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية والبلدية بالمطاعم.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن حملة الرقابة الصحية على المطاعم انطلقت فعليا على مستوى الأمانة وبلدياتها بالمنطقة، بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية وضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلك، وفق الخطة التي أُعدت أخيرا من قبل الأمانة، منوها إلى أن الأمانة وكافة البلديات ستكثف أعمال الرقابة ضمن إستراتيجية الحملة الرقابية، التي وضعت وفق خطط عمل مدروسة لضبط المطاعم المخالفة كافة، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لمدة شهر كامل على مدار أيام الأسبوع، موضحا أنها تشمل المنشآت والعاملين بها إضافة إلى السجلات والاشتراطات النظامية لهذه المنشآت.
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