شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا فحوص أو اختبارات سابقة لأخذ لقاح «كورونا».. هدفنا صحتكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 139 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 202 حالة إضافية، و12 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359.888 حالة، من بينها 3291 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 499 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.549 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6048 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 97.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.91%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (23)، جدة (19)، المدينة المنورة (8)، مكة المكرمة (7)، الطائف (7)، وادي الدواسر (7)، الدمام (6)، تبوك (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (33)، ينبع (15)، المدينة المنورة (11)، جدة (11)، مكة المكرمة (9)، الهفوف (8)، نجران (7)، الدمام (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (44)، منطقة مكة المكرمة (33)، المنطقة الشرقية (16)، منطقة عسير (14)، منطقة المدينة المنورة (11)، منطقة تبوك (5)، منطقة الجوف (4)، منطقة الباحة (4)، منطقة القصيم (3)، منطقة نجران (2)، منطقة حائل (2)، منطقة جازان (1).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم، لكشف مستجدات الفايروس في المملكة وما يتعلق باللقاحات، أن رصد أعداد الإصابات يتجه في الاتجاهات الإيجابية، والمملكة من ضمن الدول التي تشهد انحسارا وتراجعا لأعداد الحالات، والمزيد من السيطرة والتحكم بهذا الوباء، وهذا من ثمار التزام وتمسك أفراد المجتمع بمسؤولية، وقيامهم بأدوار مهمة ترجمت الجهود التي بذلتها الدولة في مواجهة الجائحة والحفاظ على صحة الجميع.

وأوضحت خريطة الإصابات الأسبوعية المؤشرات الإيجابية والجيدة في كافة مناطق المملكة بين أسبوع وآخر، ومن ضمن ذلك ما يتم رصده من تقلص أعداد الحالات الحرجة في العنايات المركزة، وكذلك الحالات المؤكدة، وهناك منطقتان تشهدان تذبذبا محدودا في عدد الحالات فيهما، إلا أن بقية المناطق ضمن النطاق الأخضر وتشهد تحسنا واستمرارا في انخفاض أعداد الإصابات.

وفي ما يتعلق بمستجدات لقاحات فايروس كورونا، قال العبدالعالي: هناك كثير من البشائر والأمور الإيجابية في العالم من التقارير المتعلقة بهذه اللقاحات، ونجدد التذكير أن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من الجدية والعزيمة والأمل، وفي الوقت نفسه لا توجد أبدا أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد، فعندما بدأ العالم التعامل مع الأبحاث والإنتاج والتطوير للقاحات، خرجت العشرات منها، ولكن لم يصل إلى مراحل النتائج المقبولة ومن ثم النتائج المؤكدة للأمان والفعالية إلا عدد محدود فقط منها، وهذا يدل على مدى قوة التطبيقات والإجراءات وجديتها في التأكد من أمان اللقاحات حول العالم.

وتابع: في المملكة العربية السعودية تم التسجيل لأحد هذه اللقاحات التي تجاوزت الدراسات المثبتة لأمانها وفعاليتها، وكلنا ثقة بما يتم إجراؤه من خطوات، خصوصا في الأجهزة واللجان المعنية المختصة بمتابعة هذا الشأن، وهذا التسجيل تم من خلال هيئة الغذاء والدواء السعودية التي تعد من الهيئات المميزة والمرموقة على المستوى العالمي، ومحل الثقة والمهنية العالية في هذا المجال إقليميا وعالميا، وهي صمام أمان نثق به في التعامل مع الأدوية واللقاحات وغيرها من مجالات خدماتها في المملكة.

وأشار متحدث «الصحة» إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها إجراءات صارمة ودقيقة جدا للتأكد من قوة الدراسات وكافة الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل التسجيل والسماح لها والخطوات الأخرى التي يتم من خلالها السماح باستخدامها، مجددا التأكيد بأن هذه اللقاحات التي تجتاز هذه الخطوات آمنة وفعالة.

وشدد على أن اللقاحات آمنة وفعالة، وقريبا ستكون من أهم الوسائل لاجتياز هذه الجائحة وطيها في النسيان كما حدث في تجارب ناجحة لأهم ما قدمته العلوم والطب والصحة من خدمات للبشرية، كما كان الحال في جوائح وآفات وأمراض فتكت بالبشرية، وأصبحت من الماضي بعد ظهور وتطور اللقاحات، ومنها الجدري، والحصبة، وشلل الأطفال، أو انحسرت بشكل كبير وغابت عن دول كثيرة، بل إن البعض لا يتذكر أسماء أمراض ولا يعرفها؛ لأنها تلاشت وذهبت وأصبحت من الماضي، ونأمل بمواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعارهم لقيمة هذه اللقاحات في هذه الجولات المهمة في مواجهة الجائحة، ليتجاوز العالم هذا الوباء بنجاح وصحة للجميع، فأخذ اللقاحات يساهم في حفظ الحياة وحماية المجتمعات والمحافظة على الصحة العامة.

وحول القلق لدى بعض أفراد المجتمع حيال هذه اللقاحات، أكد المتحدث باسم «الصحة» بقوله: نتفهم ونقدر جدا أن يمر أفراد المجتمع في هذه المرحلة بشيء من القلق والمخاوف والتساؤلات حول مأمونية وفعالية اللقاحات، وهل ينبغي علينا فعلا أن نأخذها، وهل لها تأثيرها اللازم لمواجهة الجائحة.. نحن نتفهم ذلك، ونذكر الجميع بأن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية ومنها هذا المؤتمر كان همها وواجبها وهدفها دائما صحة الجميع، والمعلومة الصادقة بكل شفافية، وأن نكون أول من يوصل إليكم المعلومة الصادقة، وأول من يتواصل معكم لتفنيد أي مغالطات أو شائعات، والرد عليها، وجعل المجتمع دائما في حالة وعي وإدراك بما هو سليم وصحيح وواقع.

وأوضح أن مراكز (937) على مدار الساعة وكافة الجهات الرسمية دائما ستقدم المعلومة السليمة، محذرا ممن يتداولون معلومات غير صحيحة ومغلوطة وشائعات كثيرة لعدة أهداف، بعض هذه الأهداف خفية لا نعلمها، وبعضها ظاهرة ويمكن الرد عليها والحذر منها والابتعاد عنها بسهولة، وبعضها قد يكون ناتجا عن جهل، وبعضها قد يكون ناتجا عن وصول معلومات مشوشة أساسا أو مغلوطة وتناقلها وترديدها دون وعي ومعرفة بأبعادها، إلا أن كافة المراحل السابقة أثبتت للجميع التزام الجهات الرسمية بالمعلومة الصحيحة، مؤكدا بقوله: «هناك هدف لن يشارك ولن يزاحم أحد فيه، ستلتزم به الجهات الرسمية نحوكم، وهو صحتكم والحرص عليها».

وفي ما يخص أبرز الأسئلة والاستفسارات، أجاب العبدالعالي على التساؤل الذي يفيد بأنه هل يجب إجراء أي فحوص طبية أو اختبارات معينة قبل الحصول على اللقاحات؟، إذ قال إن الإجراء لمثل هذه الأمور غير لازم، فإذا حصل الشخص على المواعيد أو التسجيل اللازم للوصول إلى اللقاح فكل ما عليه هو التوجه لأخذه، وهناك إجراءات يتم اتباعها للاطمئنان قبل إعطاء اللقاح، تتمثل ببعض الأسئلة والملاحظات للاطمئنان على الوضع الصحي، وعدم وجود أي حالة صحية أو مرض طارئ لدى الشخص ليستطيع الحصول على اللقاح، عدا ذلك لا يجب إجراء أي فحوص أو اختبارات سابقة لأخذ اللقاح.