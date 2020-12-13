شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من البنك المركزي بشأن رسائل نصية تنتحل هوية ساما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر البنك المركزي السعودي من من ممارسات النصب المالي، لسرقة أموال المواطنين عبر انتحال هوية البنك المركزي السعودي ساما. حذر البنك المركزي السعودي من من ممارسات النصب المالي، لسرقة أموال المواطنين عبر انتحال هوية البنك المركزي السعودي ساما. وقال المركزي السعودي: "قد تستخدم رسائل الاحتيال النصية إسم البنك المركزي السعودي أو يدعي مرسلها أنه من منسوبيه لتغري ضحاياها للإطاحة بهم". وفي وقت سابق، نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي، لإيهام الشخص بوجود مبالغ مالية له، ثم تطلب الإفصاح عن بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة الأموال والبيانات.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من البنك المركزي بشأن رسائل نصية تنتحل هوية ساما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.