شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": لقاح كورونا " فايزر " آمن وخضع لجميع الخطوات الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي:" نبشركم، لقاح كورونا " فايزر " آمن، وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته ".

وأضاف " العبدالعالي ":" هناك من ينشر شائعات حول لقاحات كورونا لأسباب مختلفة، ابتعدوا عنها وهدفنا الشفافية منذ بدء الجائحة ".

وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.