شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تعرض أحد الظباء للافتراس داخل محمية مرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد الحيوانات، داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق وزارة البيئة عدداً من الظباء بها.

وظهر أحد الظباء نافقاً على الأرض بالقرب من سور المحمية؛ حيث تم نهشه، فيما يرجح أن الحيوان المفترس نفذ من ثغرة في السور إلى داخل المحمية.