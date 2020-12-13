شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي "ملهم هندي": الليلة أفضل فترة لرصد الشهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وأكد الباحث الفلكي، ملهم بن محمد هندي، على أنه من منتصف الليلة إلى فجر غدًا الاثنين أفضل فترة خلال العام لرصد الشهب.

وقال الباحث إنه في هذه الفترة تصل ذروة شهب التوأميات، مضيفًا " تستحق تاخد إجازة بكرة للخروج لمنطقة مظلمة وتستمتع برؤية الشهب التي تصل الى ١٠٠ شهاب في الساعة في ظروف مثالية.

وأشار الباحث الفلكي إلى أن رصد الشهب لا يحتاج لتلسكوب.