شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح: "على نياتكم ترزقون" ليست من أحاديث النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، أن قول "على نياتكم ترزقون" لا يعد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت إحدى متابعات قناة "الرسالة" قد تساءلت عما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "على نياتكم ترزقون".
وأضاف أن هذه المقولة ليست ضمن الأقوال المحفوظة عن النبي، لافتا إلى أنها مقالة مستفادة مما جاءت به الشريعة من معاني، مشدداً على ضرورة عدم تداول أي أحاديث أو أقول عن النبي وهي لم ترد على لسانه.
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