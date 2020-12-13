شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تكشف تسجيل 54 مليون مخالفة مرورية خلال العام الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 54 مليونا و388 ألفا و436 مخالفة مرورية خلال العام الماضي 2019، بنسبة ارتفاع تجاوزت 40.1 % مقارنة بـ2018 الذي بلغت فيه 38.805.310 مخالفات.
واستحوذت منطقة الرياض منها على 99.2 %، كما سجلت 4 مناطق ارتفاعات متفاونة في عدد المخالفات عن العام الذي قبله، تصدرتها الرياض بـ92 %، بينما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق الـ9 التي سجلت انخفاضا بـ99 %.
ووصل إجمالي المخالفات المرورية بمنطقة الرياض 53.970.835 مخالفة، مرتفعة 92 % عن العام الذي قبله.وجاء ثاني المناطق ارتفاعا جازان بـ34435، مرتفعة 86 %، تلتها الجوف بـ24640 مخالفة بـ41.8 %، وحلت رابعا الباحة بـ10072 بـ34.6 %.
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