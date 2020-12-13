شكرا لمتابعة خبر عن 7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام.
وأوضحت إدارة المرور، أن ذلك في كل من (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.