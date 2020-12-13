شكرا لمتابعة خبر عن 7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام.

وأوضحت إدارة المرور، أن ذلك في كل من (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).