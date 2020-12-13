شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي 43 مركبة من كيا ستينجر 2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء 43 مركبة من كيا ستينجر "Stinger" 2019، بالإضافة إلى 46 مركبة فيراري "SUPERFAST 812 " 2020 - 2018م "

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المركبات لاحتمالية حدوث إلتماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية(HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

كما أوضحت أنه تم اسدعاء 46 مركبة فيراري لوجود خلل في النافذة الخلفية، غير مثبتة بشكل صحيح قد يؤدي إلى انفصالها من المركبة أثناء القيادة، مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، و يزيد من خطر وقوع حادث.