صحة الجوف تنفذ 280 جولة توعوية خلال الأسبوع الماضي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف 280 جولة خلال الأسبوع الماضي في حملتها «عشان الجوف» للتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في الجوف أن الجولات شملت جولات توعية صحية بمشاركة فريق التطوع الصحي؛ حيث تم تنفيذ 100 جولة على المطاعم والمقاهي والأسواق، وحث العاملين والزوار على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما نفَّذت حملة وزارة الصحية (عيونك تكفي)؛ حيث قامت بتوزيع الختم على المطاعم والمقاهي في حملةٍ تحث على الالتزام بلبس الكمامة؛ حيث قامت بتنفيذ 80 حملة خلال الأسبوع الماضي.

وتُواصِل إدارة الالتزام بصحة الجوف جولاتها الرقابية على القطاعات الصحية الخاصة والمستشفيات؛ حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ 99 جولة تم رصد 11 مخالفة خلالها، وتم من خلال الجولات التأكد من الالتزام بتطبيق الاحترازات من لبس الكمامة والتباعد والمحافظة على نظافة الأيدي.