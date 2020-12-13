بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بحجة

شمل مديريات ميدي وعبس وحيران وحرض
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 1 حتى 30 نوفمبر 2020م، ضخ 4822000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1984000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6320 فردًا.
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