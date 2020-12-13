رصد مخالفات لتدابير كورونا وتكدس بالأسواق المركزية في المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت، 377 جولة رقابية، نتج عنها رصد مخالفتين تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومخالفة واحدة للتكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 713 موقعًا، باستخدام 142893 لترًا من المعقمات والمطهرات، ورفع 7525 طنًا من النفايات، وإزالة 4349 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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