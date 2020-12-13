الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية والإنسانية مع سفير بنجلاديش

خلال لقائهما بمركز الملك سلمان للإغاثة
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز اليوم الأحد؛ سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة محمد جاويد باتواري.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وبنجلاديش.
وأعرب السفير باتواري عن تقديره الدور الإنساني المميز للمركز، مثنيًا على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمحتاجين واللاجئين.
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