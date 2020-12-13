السعودية اليوم / 30 عضوًا يشاركون ببرنامج الزمالة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن



الدمام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

شارك 30 عضوًا من هيئة التدريس بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، ببرنامج زمالة التعليم والتعلم الجامعي، بالتعاون مع معهد بريطاني متقدم، الذي تنفذه الجامعة حاليا للعام الثاني على التوالي، ويستمر إلى نهاية الدور الثاني، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتطبيق أفضل ممارسات التعليم والتعلم الجامعي.

وأوضح عميد تطوير التعليم الجامعي الدكتور محمد الكثيري، أن الشراكات الدولية تقدم بالدرجة الأولى خبرات عالمية تعزز قدرات أعضاء هيئة التدريس لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية ومشاريع التدريس المبتكرة، وتقديم خبرات تعلم قيمة للطلبة، مشيراً إلى أن العام الأول من البرنامج أسفر عن حصول 60 عضو هيئة تدريس على شهادة التعليم والتعلم الجامعي، وزمالة التعليم العالي في جميع فئاتها، وأعلاها فئة الرئيس والتي حصل عليها 8 أشخاص فقط في المملكة.

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15:16ت م

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