السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل الألماني



جدة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:29ت م

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