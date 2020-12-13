السعودية اليوم / السودان تسجل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا



‏الخرطوم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان 303 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 21147 متضمنة، 1344 وفاةً ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 12227 متعافى.

// انتهى //

14:28ت م

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‏الخرطوم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"و 4 وَفَيَات، و 372 حالة تعافٍ .وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 21147 متضمنة، 1344 وفاةً ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 12227 متعافى.// انتهى //14:28ت م0054

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