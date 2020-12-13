السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا فعاليات وبرامج فرع حقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان



عرعر 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم , إلكترونيا , فعاليات احتفاء فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، التي تستهدف نشر مفهوم ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع من خلال عروض وأفلام وإصدارات متخصصة عن أنشطة وبرامج الفرع ، والتعريف بنشاطات فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حريصة كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية المتوافقة معها، بما في ذلك الحق في الأمن ، وفي التربية والتعليم والصحة والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة ، وتعزيز معاني العدالة والنزاهة‎ وإرساء الحقوق والواجبات , منوها بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.

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14:20ت م

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