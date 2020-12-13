شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية :رجال الأعمال دورهم مهم في دعم مسيرة إصلاح ذات البين والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى سموه على جهودهم المبذولة لدعم مسيرة إصلاح ذات البين في المنطقة، منوهاً بالعمل المجتمعي المشترك الذي يقوم به رجال الأعمال والداعمون من جهة والمستفيدون من برامج ومبادرات اللجنة من جهة أخرى لإصلاح ذات البين في القضايا المختلفة، مؤكدا أن دورهم محوري وأساسي يُمكّن اللجنة من حل القضايا المختلفة، وأن الجهود التكاملية بين فئات المجتمع تعزز قيمة الترابط في المجتمع، وتسهم في إرساء قيمة العفو التسامح.
ثم كرم سموه الداعمين من رجال الأعمال.
فيما أشار رجال الأعمال والداعمون إلى أن اللجنة تقوم بدور مهم في الحد من القضايا، ومعالجة المشكلات، وهو دور يسند عمل مختلف الأجهزة الحكومية، ويسهم في تحقيق قيمة العفو وترسيخها.
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