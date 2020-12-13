شكرا لقرائتكم خبر عن موجة أمطار جديدة منتصف الأسبوع في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز الوطني للأرصاد توقع حالة مطرية بمشيئة الله تعالى من منتصف الأسبوع القادم وتستمر لعدة أيام على مناطق تبوك ،المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل اجزائها الساحلية) كذلك على مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية وشمال الشرقية.

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