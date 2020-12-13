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2020-12-13 ضبط 47 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية متابعات الخليج 365 - الرياض رصدت هيئة الغذاء والدواء 47 منشأة خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة : خلال جولات الغذاء والدواء الأسبوع الماضي على 1144 منشأة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تم رصد 47 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.



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