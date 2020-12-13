إثراء يرشح 11 عملًا فنيًّا للمشاركة في معرض “بصر وبصيرة”

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إثراء يرشح 11 عملًا فنيًّا للمشاركة في معرض “بصر وبصيرة”
متابعات الخليج 365 - واس
اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم “عن بعد” فعاليات برنامج الفنانين الناشئين في نسخته الثانية بتقديم 158 عرضًا فنيًا رُشِحَ منها 11 عملاً فنيًا وذلك للمشاركة في معرض “إثراء” للفن المعاصر تحت شعار “بصر وبصيرة”.
وشهد البرنامج الذي أقيم على مدى خمسة أيام، إقامة عدد من الأنشطة والمحاضرات حول الفن المعاصر والكتابة الفنية التي قدمها نخبة من الفنانين المتخصصين في الجانب الفني، إضافة إلى تتويج الفائزين في البرنامج وتكريم عدد من الفنانين.
يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى إتاحة الفرصة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية والإبداعية واستكشاف وإبراز القطاع الفني داخل المملكة وخارجها، كما يعد مركز “إثراء” وجهة ثقافية وإبداعية تهدف إلى تحفيز روّادها وإشباع فضولهم من خلال تطوير الأفكار وإلهام الخيال وتعزيز الابتكار، وتقديم تجارِبَ ثقافيةٍ عالمية معاصرة وتاريخية وتراثيّة.
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