شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع سفير بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز اليوم، سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة محمد جاويد باتواري.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وبنجلاديش.
وأعرب السفير باتواري عن تقديره للدور الإنساني المميز للمركز، مثنيا على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمحتاجين واللاجئين.
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