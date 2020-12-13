شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يستعد للرصد الآلي للمخالفات في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في كل من (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات)

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