شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات وتفكيكها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح أنه تم القبض على (5) متهمين ( مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الانتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضُبِط عددٌ من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.