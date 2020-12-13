- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نجاح استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة في بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نجاح استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة في بيشة
في مستشفى الولادة والأطفال
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-بيشة
نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة في استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة.
الطفلة تبلغ من العمر سنتين وكانت تعاني عدم القدرة على البلع وتناول الطعام بشكل طبيعي، حيث تبين بعد إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة وجود جسم غريب في المريء.
وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات حيث تم إجراء منظار تحت التخدير العام وجرى استخراج الجسم الغريب من المريء ملاصق للأنسجة (بطارية صلبة حارقة)، كما تم متابعة الحالة في العناية المركزة حتى استقرت حالتها وتمكنت الطفلة من الأكل والشرب بشكل طبيعي وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.