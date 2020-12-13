نجاح استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة في بيشة

2020-12-13

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-بيشة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة في استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة.

الطفلة تبلغ من العمر سنتين وكانت تعاني عدم القدرة على البلع وتناول الطعام بشكل طبيعي، حيث تبين بعد إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة وجود جسم غريب في المريء.

وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات حيث تم إجراء منظار تحت التخدير العام وجرى استخراج الجسم الغريب من المريء ملاصق للأنسجة (بطارية صلبة حارقة)، كما تم متابعة الحالة في العناية المركزة حتى استقرت حالتها وتمكنت الطفلة من الأكل والشرب بشكل طبيعي وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

