شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتمد اللجنة الجديدة للمخالفات الصحية بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الصحة قراراً بإعادة تشكيل لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية، الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

حيث اعتمدت الوزارة ثمانية أعضاء بين دائمين واحتياطيين لتمثيل اللجنة في صحة مكة المكرمة، لمدة 3 سنوات، للنظر في مخالفات وأحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بالتحقيق وإصدار العقوبات، وفق أنظمة المخالفات في المنشآت الصحية الخاصة، سواءً في المستشفيات والمجمعات أو العيادات والصيدليات والمختبرات.

حيث عُين الدكتور فاضل أحمد طرابلسي رئيساً للجنة، وينوبه الدكتور رائف أحمد قطب، كما يمثل سعود عليان العتيبي العضوية القانونية، وعبدالله ماهر فاضل عضواً قانونياً احتياطياً، ويمثل الأعضاء كل من الدكتور ماهر عبدالرحمن خليفة، ياسر عبدالرحيم باماقوس، وعضوين احتياطيين الدكتور قاسم أحمد لمفون، بدر حامد الصاعدي.