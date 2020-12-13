شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف الفرق بين السحاب العابر والسحاب الماطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد الفرق بين السحاب العابر والسحاب الماطر . أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد الفرق بين السحاب العابر والسحاب الماطر . وقال " الزعاق " في فيديو له أن السحاب العابرعادةً تكون سحبه متقطعة وإذا تحركت الرياح اللواقح فإن هذة السحب تلتئم وتتحول من سحب عابرة إلى سحب ماطرة . كما أكد أن السحب العابر يكون مرتفع أما السحاب الماطر يكون منخفض .

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