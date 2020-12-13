شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التجارة تداهم موقع مخالف للغش في أكياس النفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت وزارة التجارة، من مداهمة موقع مخالف في خميس مشيط، يُستغل للغش في أكياس النفايات بصناعتها من بقايا المفروشات والسجاد وتغلّف باسماء تجارية وهمية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 7 طن من الأكياس المغشوشة، حيث تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.