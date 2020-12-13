شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): رصدت بلدية جدة الجديدة تجاوزاً للارتدادات النظامية لإحدى المبانى تحت الإنشاء بحي الروضة. رصدت بلدية جدة الجديدة تجاوزاً للارتدادات النظامية لإحدى المبانى تحت الإنشاء بحي الروضة. وأوضحت البلدية أن المبني كان على أرض مساحتها ٥٢٨م٢، وتم إيقاف الأعمال به وإشعار المالك بذلك. وأكدت البلدية أنه تم إلزام المواطن صاحب المبنى بإزالته لمخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

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