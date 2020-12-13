شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإستعلام عن رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيق "مؤسسة البريد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح البريد السعودي خطوات الحصول على رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيقها الإلكتروني، أو موقع الإلكتروني : أضغط هنا . أوضح البريد السعودي خطوات الحصول على رسوم الشحن الداخلي والدولي عبر تطبيقها الإلكتروني، أو موقع الإلكتروني : أضغط وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي : 1- الدخول على تطبيق البريد السعودي 2- الضغط على أيقونة الرسوم والأسعار 3-أدخال وجهة الإرسال ووزن الشحنة المتوقعة، وستظهر حينها قائمة بالخدمات والأسعار

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