شكرا لمتابعة خبر عن مركز «الأرصاد» ‏يتوقع استمرار تأثير الحالة المطرية على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة (تشمل أجزائها الساحلية).

وأوضح مركز الأرصاد، أن ذلك بالإضافة إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

ويتوقع أن تؤثر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للغبار (قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية) يومي الاثنين والثلاثاء خاصة خلال النهار على مناطق مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، (تشمل السواحل) كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية.