توضيح من الزكاة والدخل بشأن إلغاء الشهادة الضريبية

بتقديم طلب عبر حساب العميل
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطوات إلغاء الشهادة الضريبية في حالة رغبة المستفيدين بذلك.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر موقع «تويتر»، أنّه في حال الرغبة بإلغاء تسجيل العميل في ضريبة القيمة المضافة، يمكنه تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر حسابك من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة».
جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الهيئة، بخصوص كيفية إلغاء شهادة الضربية لمحل تجاري قديم، وفتح شهادة أخرى لمحل آخر في نفس السجل التجاري.
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