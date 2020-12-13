بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم المسح على الجوارب التي بها خروق

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم المسح على الجوارب التي بها خروق.

وقال الخثلان عبر مقطع مصور: إذا كان الخرق كبيرًا لا يصح المسح على هذه الجوارب، أما إذا كان الخرق يسيرًا فيتسامح فيه.

وأضاف: غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثير منهم كانوا من الفقراء، ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروقٌ يسيرة.

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