أمير الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع يسخر من اسم قرية بالمنطقة

تناول عبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام
وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية باسم إحدى القرى في المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية في بيان صحفي، أنَّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وجه الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية باسم إحدى القرى بالمنطقة بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.
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