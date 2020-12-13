أمانة القصيم تراقب الأنشطة الغذائية للمتنزهين

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - القصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية ومركز العمليات والطوارئ وبمساندة القوات الخاصة لأمن الطرق حملة ميدانية لضبط الميدان لطريق بريدة-الأسياح وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وتهدف الحملة المشتركة للتأكد من سلامة المعروض من الأنشطة التي تقدم خدمات غذائية للمتنزهين، ومعالجة حالة الأنشطة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق وللباعة أو للمتسوقين، وتقديم الإرشادات للمتنزهين ورصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وأسفرت الجولة الرقابية المشتركة عن معالجة 15 حالة لأنشطة تجارية كانت تشكل خطورة على حرم الطريق، ورصد عدد من المخالفات على محلات تجارية تضمنت عدم وجود شهادات صحية ومستودع غير مرخص وتدني في مستوى النظافة العامة.



