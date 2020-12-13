فيديو.. مواطن يكشف تفاصيل عثوره على 15 كجم ذهباً بشاطئ الوجه

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف متابعات الخليج 365 محمود أبو سالم، تفاصيل العثور على 15 كيلوجرامات من الذهب العائم، أثناء خروجه في نزهة مع أسرته في الشاطئ بالوجه في تبوك.

وقال أبو سالم، في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا”، إن ابنه كان يلهو بالبحر، وعثر على مجموعة من الأحجار، عائمة على الشاطئ، فأتى بها إليه.

وأضاف أنه أخبر ابنه بأن يترك تلك الأحجار ويرميها، لكنه بعد ذلك اتصل بالرحالة محمد الحضري، والذي أكد له أنها ” عنبر “، إذ يبلغ سعر الكيلو من العنبر الأسود نحو 110 آلاف ريال، والترابي 145 ألفاً، والأحمر 170 ألفاً.



