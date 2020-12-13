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تداول لـ المستثمرين: احذروا التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت هيئة السوق المالية اليوم الأحد من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم الذين يدعون أن لديهم فرصاً استثمارية.
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي “إن هناك أشخاصاً يقدمون وعوداً زائفة بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرّض العديد من المتعاملين معهم إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة”.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية تتبع إجراءات محددة لضمان الشفافية والنزاهة بالسوق المالية وفق تراخيص يجب الالتزام بها مع إحالة أي اشتباه في مخالفات للنيابة العامة.
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