شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كشف ملابسات المقطع المتداول لمواطن يلقي أموالا على آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو لمواطن يحمل سلاح، ويلقي أموال على آخر.
وكشف صاحب المقطع ملابسات الواقعة، حيث أكد، وفقا لـ"المرصد"، أن الواقعة حدثت في منطقة نجران، حيث اقترض 100 ريال، وجمع 50 ألف أخرى من أجل سداد ديون أخيه.
وأضاف أن ما حدث في الفيديو هو من العادات المتعارف عليها لدى القبائل في جنوب المملكة، مشيراً إلى أن ما فعله في المجلس الذى ضم عدد من الشخصيات مع أخيه كان من باب التضامن وإظهار حبه لأخيه، ومساعدته في محنته.
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