شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق لـ"مالك الإبل": احرص على المرور عبر معابر الجمال لتجنب المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق رسالة هامة لملاك الإبل لتجنب ارتكابهم لمخالفات المرور. وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق رسالة هامة لملاك الإبل لتجنب ارتكابهم لمخالفات المرور. ودعت ملاك الإبل بالحرص على المرور عبر معابر الجمال أو التنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت أن اتباع هذه النصائح يجنب وقوع الملاك في المخالفة، ويحافظ على حياة مستخدمي الطريق.

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