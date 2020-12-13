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شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام بشأن عبور البضائع والمسافرين عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد أن جميع المنافذ الجمركية بما فيها منفذ الخضراء الحدودي مع اليمن تعمل على مدار الساعة لفسح الشحنات .
كما أكدت " الجمارك " أنه يجب على المسافر من وإلى المملكة تقديم إقرار ، إذا كان لديه سلع محظورة أو مقيدة في المملكة تجنبًا للمساءلة القانونية والغرامة.
وحول موقف عبور الأفراد ، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمقيم أو الزائر المغادرة من المنافذ البرية بشرط موافقة بلد المقصد .
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