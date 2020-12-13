شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام بشأن عبور البضائع والمسافرين عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد أن جميع المنافذ الجمركية بما فيها منفذ الخضراء الحدودي مع اليمن تعمل على مدار الساعة لفسح الشحنات .

كما أكدت " الجمارك " أنه يجب على المسافر من وإلى المملكة تقديم إقرار ، إذا كان لديه سلع محظورة أو مقيدة في المملكة تجنبًا للمساءلة القانونية والغرامة.

وحول موقف عبور الأفراد ، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمقيم أو الزائر المغادرة من المنافذ البرية بشرط موافقة بلد المقصد .