بشرط توظيف سعوديين.. “الموارد البشرية” تكشف كيفية الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خدمة تسوية المخالفات على المنشآت المتميزة التي تمتلك نسبة عالية من الامتثال، وذلك وفق معايير وشروط محددة تسهم في زيادة نسبة التوطين.

وتتضمن شروط الاستفادة من الخدمة، التزام المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف السعوديين، وأن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، بالإضافة إلى أن يكون راتب الموظف 4 آلاف ريال فأكثر، وألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

وأوضحت الوزارة طريقة الاستفادة من الخدمة، بدخول صاحب العمل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية، وهو ما يتبعه قيام النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة بعد ضغط صاحب العمل على زر “بحث”.

وتشمل الخطوات أيضًا قيام صاحب العمل باختيار المخالفات المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها، ثم اختيار الخدمة المطلوبة وتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به، والتي تشمل عقد العمل وشهادة التأمينات الخاصة بالموظف وشهادة التأمين لعدد السعوديين وغير السعوديين، وأخيرًا يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية وحالته لصاحب العمل.

وأبانت الوزارة أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة بلغ 2225 سعوديًا.

Source akhbaar24.argaam

