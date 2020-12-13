بالصور.. متطوعون يرفعون المخلفات من منتزه القصيم الوطني

تمكن 50 متطوعًا يشاركون في البرنامج التطوعي البيئي الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ووزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، من رفع المخلفات في منتزه القصيم الوطني.

وتركزت معظم المخلفات من المواد صعبة التحلل كالبلاستيك؛ حيث تُعد أحد أشد ملوثات البيئة البرية والحيوانية التي يعمل البرنامج على التوعية بأضرارها على الجميع خلال ثلاثة أيام في المنتزه الذي يزوره الآلاف يوميًا خلال موسم الشتاء.

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