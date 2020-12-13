«الحيزان» يتوقع تأثر 4 مناطق في المملكة برياح نشطة

توقَّع الباحث ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏في علوم الطقس والفلك؛ نزيه الحيزان، طقس اليوم الأحد، حيث تؤثر الرياح النشطة وسط النهار على شمال تبوك وشمال غرب الجوف وشمال الحدود الشمالية وجنوب غرب الرياض.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على كافة القطاعات فجرا والصباح الباكر؛ مع قليل من برودة شمالاً وسط النهار واعتدال في بقية القطاعات، مشيرا إلى فرص الأمطار لأقصى المرتفعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تكون السماء غائمةً جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

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طقس الأحد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق