السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 20200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787 بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:49ت م

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برلين 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و320716 بعد تسجيل 20200 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787 بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:49ت م0010

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