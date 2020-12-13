سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم غد الاثنين ، مبينة هيئة رئاسة مجلس النواب في الدعوة أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري لمجلس النواب، في ظل دعوات للاجتماع في مدينة أخرى يتم الاتفاق عليها من أجل لملمة المجلس .

وأشارت إلى تردى الخدمات خلال هذه الفترة من نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية مع استمرار ارتفاع السلع الغذائية في ظل غياب المؤسسات الرقابية ، وكذلك عودة انقطاع التيار الكهربائي في معظم المدن الليبية في ظل مناخ شتائي قارص، داعية إلى التحرك من قبل المجلس الرئاسي وحكومته من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

ونقلت إعلان القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيله صالح والتي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) مؤكدة رفضها أي مخرجات تمس صلب المبادرة.

ونوهت إلى إعلان البعثة الأممية عن جولة جديدة من مفاوضات المسار الاقتصادي بين الأطراف الليبية في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن هناك دعوة ملحة لتوحيد سعر الصرف للدينار مقابل العملات الأجنبية مع عدم وجود تضخم في السوق .

وبينت دعوة البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعرجت صحف ليبيا على إعلان الرئاسة التركية تقديم اقتراح للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا.

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