

مكسيكو سيتي 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 12057 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:04ت م

0008



مكسيكو سيتي 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 12057 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و241436 وحالات الوفاة إلى 113704 .وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:04ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 12057 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.