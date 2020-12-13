السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن كوريا الجنوبية سجلت 1030 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين تلك الحالات الجديدة 1002 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 42766 إضافة إلى 580 حالة وفاة.

// انتهى //

05:12ت م

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سيئول 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن كوريا الجنوبية سجلت 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس لليوم الثاني على التوالي .ومن بين تلك الحالات الجديدة 1002 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 42766 إضافة إلى 580 حالة وفاة.// انتهى //05:12ت م0110

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