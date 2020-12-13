السعودية اليوم / مصر تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 211 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104710 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 121089 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6898 حالة وفاة.

// انتهى //

02:21ت م

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‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 211 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104710 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 121089 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6898 حالة وفاة.// انتهى //02:21ت م0105

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