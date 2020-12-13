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2020-12-13 أسمنت ينبع: توزيع 196 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 196,875,000 ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020م . وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28 فبراير 2021م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.



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